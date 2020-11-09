У Дніпрі поліція розкрила викрадення 44-річної жінки

Злочин стався біля будинку по вулиці Воронезькій обласного центру. Як повідомили свідки події, невідомі особи силою посадили жінку в автівку та поїхали.

Завдяки вжитим заходам працівники поліції зупинили автомобіль «Mercedes-Benz» під керуванням 23-річного жителя Дніпропетровської області. В автомобілі перебували ще чотири чоловіки та 44-річна жінка із зв’язаними руками.

Як з’ясували поліцейські, чоловіки запідозрили місцеву жительку у крадіжці грошей та майна із автомобіля одного з пасажирів. Із заявою до поліції за фактом крадіжки чоловіки не звертались.

За вказаним фактом слідчі Індустріального відділення поліції відкрили кримінальне провадження. Чотирьом чоловікам повідомили про підозру.

Максимальне покарання передбачене санкцією статті — позбавленням волі на строк до 5 років. Триває слідство.

magnolia-tv.com за матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області