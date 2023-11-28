У Дніпрі шахрай здавав в оренду неіснуюче житло

Злочинець брав передоплату за довгострокову оренду житла під час особистих зустрічей з потерпілими. Зловмисник уривав зв’язок, залишаючи людей без грошей та житла.

Слідчі Дніпровського районного управління поліції спільно з дізнавачами міста зібрали докази шахрайської діяльності 39-річного чоловіка.

Фігурант підшукував орендарів на квартиру через мережу Інтернет та на стендах оголошень, представляючись їм власником помешкання. Під час злочинної діяльності він встиг ошукати семеро громадян.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Поліцейські Дніпра звертаються до громадян бути обачними під час найму житла. Шахраї можуть розміщувати оголошення про оренду житла за привабливими цінами. Після перших усних домовленостей, “орендодавець” просить аванс, як гарантію-обережно, це можуть бути шахраї!

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції