У Дніпрі службовець міськради «назловживав» для підрядника ₴2,5 млн. під час ремонту в парку

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно службовця Дніпровської міської ради за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, у 2021 році між Дніпровською міською радою та товариством-підрядником укладено договір щодо поточного ремонту елементів благоустрою одного з парків у м. Дніпро на загальну суму 2,5 млн грн.

У подальшому службовець підписав акт будівельних робіт, які фактично не проводилися, що призвело до безпідставного перерахування на рахунок підрядної організації бюджетних коштів.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронцями вилучено документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури