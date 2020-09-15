У Дніпрі судитимуть директора товариства за заволодіння майже ₴2,5 млн. під час ремонту освітлення парку

Дніпропетровською місцевою прокуратурою №4 направлено до суду обвинувальний акт відносно директора товариства за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, та службове підроблення (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2017 році між комунальним підприємством Дніпровської міськради та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір підряду на виконання капітального ремонту системи освітлення Молодіжного парку відпочинку та дозвілля у Дніпрі, а також облаштування на його території системи відеоспостереження.

Зловживаючи службовим становищем з метою заволодіння чужим майном, директор товариства вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості щодо фактичних об’ємів та вартості цих робіт, внаслідок чого підприємству зайво перераховано майже 2,5 млн грн бюджетних коштів.

Окрім того, прокуратурою заявлено позов про стягнення з підприємства-підрядника завданих місцевому бюджету збитків на цю суму.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Дніпропетровської області