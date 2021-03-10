У Дніпрі за пограбування та вбивство знайомого молодики опинились за ґратами

Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська винесено вирок трьом громадянам віком від 20 до 24 років за умисне вбивство людини, розбій та заволодіння авто.

За даними слідства, двоє чоловіків вступили у попередню змову з метою пограбування знайомого. До скоєння злочину один з них залучив свого неповнолітнього приятеля (на момент скоєння кримінального правопорушення йому було 17 років).

Так, у серпні 2018 року, доки один з молодиків чекав спільників поблизу житлового будинку, інші двоє зайшли до квартири жертви під вигаданим приводом закупівлі техніки. Виходячи за межі домовленості про вчинення грабежу, зловмисники умисно нанесли потерпілому численні удари молотком по голові, спричинивши йому несумісні з життям тілесні ушкодження, після чого заволоділи його мобільними телефонами, ноутбуками та грошовими коштами у сумі 7500 гривень. Далі чоловіки знайшли ключі та документи на автомобіль “FordMondeo”, яким користувався потерпілий, заволоділи ним та з місця злочину зникли.

Обвинувачення підтримувалось Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Одного з молодиків суд визнав винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.115, ч.4 ст.187, ч.2 ст.289 та ч.1 ст.304 КК України (умисне вбивство з корисливих мотивів; розбій; незаконне заволодіння транспортним засобом; втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність), та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Його 17-річному спільнику теж інкримінується вчинення злочинів за ч.2 ст.115, ч.4 ст.187, ч.2 ст.289 КК України, за які він проведе 13 років за ґратами.

Дії третього учасника кваліфіковано за ч.5 ст.27, ч.3 ст.186 КК України (пособництво у скоєнні грабежу) та призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури