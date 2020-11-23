У Дніпрі затримали фігуранта справи про замовне вбивство первомайського бізнесмена

З 2007 року злочинець конспірувався, ховався від органів слідства та суду під чужим прізвищем, використовуючи документи іншої людини. Одразу після вбивства перетнув кордон з РФ, а, повернувшись у 2013 році, відправився воювати на схід у складі української військово-політичної громадської організації.

20 листопада миколаївські правоохоронці та спецпризначенці прибули за місцем мешкання зловмисника у Дніпро та затримали його, саме коли чоловік знову збирався їхати до зони проведення Операції об’єднаних сил.

Відомо, що замовник та виконавець вбивства були затримані ще у грудні 2007 року. Обом суд виніс вирок — 15 років ув’язнення із конфіскацією усього майна. А третьому фігуранту, тоді вдалось зникнути. Слідчі заочно повідомили йому про підозру та оголосили у міжнародний розшук, а суд обрав запобіжний захід – арешт. З того часу оперативники не припиняли роботу зі встановлення місцезнаходження злочинця.

Слідчі дії у Дніпрі проводили слідчі Слідчого управління, оперативники Управління карного розшуку під процесуальним керівництвом обласної прокуратури за силової підтримки КОРД. В ході санкціонованого обшуку поліцейські знайшли оригінальний паспорт фігуранта та підроблені документи. Затриманому інкримінується одразу декілька кримінальних правопорушень за ч. 2 п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, п.п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 (замах на вбивство, вчинений за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та способом, небезпечним для життя багатьох людей, а також вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання — до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі 49-річний зловмисник доправлений на Миколаївщину, та за рішенням суду перебуватиме під вартою у СІЗО.

Нагадаємо події 13-річної давнини: ввечері 7 листопада 2007 року у Первомайську 42-річного директора Первомайського гранітно-щебеневого кар’єру, громадянина Молдови, розстріляли з пістолета-кулемета. Від отриманих поранень потерпілий загинув. На місці події слідчо-оперативна група виявила зброю з саморобним глушником та гільзи. Декількома днями раніше на автостоянці, де підприємець зазвичай ставив особистий Range Rover, був виявлений пакет із саморобним радіокерованим вибуховим пристроєм, який не спрацював.

Вже 8 грудня у Дніпропетровській області оперативники УБОЗ за участю спецпідрозділу Сокіл затримали учасників групи, яка організувала замовне вбивство. Безпосереднім виконавцем виявився 26-річний житель міста Орджонікідзе, замовником виступив 47-річний мешканець міста Вільногірськ Дніпропетровської області. Він з жертвою мали спірні питання у спільному бізнесі, тому з метою ліквідації конкурента замовив його вбивство. За роботу кілер мав отримати п’ять тисяч доларів. Особу посередника, постачальника зброї та вибухівки, встановили одразу. Попри конспірування фігуранта, миколаївські оперативники встановили його нове прізвище, де він ховається та затримали.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області