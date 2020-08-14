У Дніпрі затримали на хабарі ректора університету та його помічника
Зловмисники вимагали 150 тисяч гривень неправомірної вигоди. Затримали їх під час одержання першої частини визначеної суми.
За 150 тисяч гривень ректор одного з університетів та його помічник обіцяли підприємцю надати доступ та дозволити використання інноваційного обладнання у науково-практичній діяльності комерційної структури.
У четвер, 13 серпня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області Нацполіції спільно зі слідчими Дніпровського відділу поліції та працівниками місцевої прокуратури №3 затримали ректора та його помічника після одержання на зазначений ним рахунок першої частини хабаря – 25 тисяч гривень.
Наразі ректора та його помічника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозри та обрання запобіжних заходів.
Заходи з викриття корупційної діяльності осіб проводилися у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачена кримінальна відповідальність — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України