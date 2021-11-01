У Дніпрі жінка із сином-шестикласником відлупцювали вчительку ногами

Чому точно жінка із сином напали на вчительку, наразі невідомо.

Інцидент стався у понеділок, 1 листопада. Про це з посиланням на джерело в Дніпропетровської поліції повідомляє ТСН.

Так, мати одного зі школярів прийшла до закладу, щоб розібратися з вчителькою нібито щодо свого чада – учня 6 класу. Вона гуртом зі своїм сином, який вже випустився з цієї школи, і побила педагогиню.

Вчительку били ногами – постраждала вже звернулась до поліції. Як заявила речниця поліції області Ганна Старчевська, встановлюється правова кваліфікація події, за якою буде відкрито кримінальне провадження. // Діло