У Дніпрі жінка потрапила у лікарню після нападу грабіжника

У Дніпрі невідомий чоловік напав на жінку, вдарив важким предметом по голові та відібрав телефон.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”, посилаючись на Facebook-сторінку Патрульної поліції Дніпропетровської області.

Інцидент трапився ввечері 25 січня на території Самарського району Дніпра. Про розбійний напад повідомили правоохоронців. Один із екіпажів патрульних помітив схожого за прикметами чоловіка та затримав підозрюваного. Під час поверхневої перевірки у фігуранта знайшли мобільний телефон. Чоловік сказав, що телефон належить його дружині.

Незабаром на цей телефон зателефонував інший чоловік. Він представився чоловіком жінки, на яку напали в районі залізничної платформи Ігрень, вдарили по голові та відібрали телефон. Саму постраждалу забрали до лікарні. У неї виявили сильні травми голови.

На місці розбійного нападу працювала слідчо-оперативна група. Підозрюваного відвезли до відділення поліції.