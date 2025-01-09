У Дніпри затримали підозрюваного у вбивстві місцевого мешканця

Під час суперечки зловмисник наніс смертельні ножові поранення 68- річному чоловікові, з яким тимчасово проживав в одному будинку.

7 січня до поліції надійшло повідомлення про вбивство у місті Підгородне Дніпровського району.

Прибувши на місце події поліцейські відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції № 2 зʼясували обставини події. Виявилось, що підозрюваний проживав деякий час у будинку потерпілого. Напередодні, під час сумісного дозвілля між ними стався конфлікт, в ході якого зловмисник схопив ножа та завдав три удари господарю будинку. Після цього нападник покликав сусідів, та повідомив їм, що виявив власника будинку мертвим.

Правоохоронці затримали 32-річного жителя Івано-Франківська в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя злочину – ніж.

7 січня слідчі відділення поліції за погодженням зі Слобожанською окружною прокуратурою повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП № 2