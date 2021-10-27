У Дрогобицькому районі неповнолітнього підозрюють у чотирьох пограбуваннях

Як встановили співробітники Дрогобицького районного відділу поліції, чотирнадцятирічний мешканець Борислава, застосовуючи погрози та фізичне насильство, відбирав у своїх ровесників гроші, мобільні телефони, інші гаджети, а також змушував купувати для нього різноманітні товари у магазині.

Правоохоронці встановили чотири факти пограбувань, скоєних підозрюваним з кінця вересня до початку жовтня. Жертвами зловмисника стали двоє його знайомих — п’ятнадцятирічних жителів міста Борислав.

В одному з випадків підозрюваний, погрожуючи фізичною розправою, пішов до знайомого до нього додому, де заволодів планшетом «Lenovo» та навушниками. За кілька днів, зустрівши того ж хлопця на вулиці, зловмисник побив його та відібрав мобільний телефон.

В іншому випадку підозрюваний, погрожуючи фізичною розправою, вимагав у свого знайомого гроші у сумі одна тисяча гривень. Таких грошей хлопець не мав — тоді нападник змусив його зняти у банкоматі зі своєї картки та передати йому 200 гривень (більше готівки зняти не вдалось), а після цього – повів у магазин, де примусив розрахуватись за товар, який забрав собі. Після цього зловмисник ще й відібрав у своєї жертви мобільний телефон.

Слідчі Дрогобицького районного відділу поліції повідомили неповнолітньому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області