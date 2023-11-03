У Дрогобичі затримали чоловіка за підозрою у вбивстві дружини

Скоївши злочин, підозрюваний втік з місця події та переховувався неподалік райцентру у дачному кооперативі, де його розшукали правоохоронці. За скоєне чоловіку загрожує покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Як встановили співробітники Дрогобицького районного відділу поліції, 2 листопада близько дев’ятої години ранку між подружжям – 54-річним чоловіком та його 47-річною дружиною, мешканцями Дрогобича, виник конфлікт, під час якого чоловік завдав жінці удару по голові металевою гантелелю. Від отриманих травм жінка померла на місці події.

Тіло загиблої за кілька годин виявив родич, який і повідомив про подію на оперативну лінію 102. Як в подальшому встановили медики, внаслідок удару потерпіла отримала відкритий перелом черепа.

Зловмисник з місця події втік одразу після вчинення вбивства. До його розшуку були задіяні оперативники Управління карного розшуку та співробітники управління кримінального аналізу поліції Львівщини, а також оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники груп реагування патрульної поліції Дрогобицького районного відділу поліції. Проведеними заходами правоохоронці встановили місце перебування втікача – неподалік Дрогобича у дачному кооперативі та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області