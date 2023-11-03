У Дрогобичі затримали чоловіка за підозрою у вбивстві дружини

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Скоївши злочин, підозрюваний втік з місця події та переховувався неподалік райцентру у дачному кооперативі, де його розшукали правоохоронці. За скоєне чоловіку загрожує покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Як встановили співробітники Дрогобицького районного відділу поліції, 2 листопада близько дев’ятої години ранку між подружжям – 54-річним чоловіком та його 47-річною дружиною, мешканцями Дрогобича, виник конфлікт, під час якого чоловік завдав жінці удару по голові металевою гантелелю. Від отриманих травм жінка померла на місці події.

у дрогобичі поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві дружини

Тіло загиблої за кілька годин виявив родич, який і повідомив про подію на оперативну лінію 102. Як в подальшому встановили медики, внаслідок удару потерпіла отримала відкритий перелом черепа.

Зловмисник з місця події втік одразу після вчинення вбивства. До його розшуку були задіяні оперативники Управління карного розшуку та співробітники управління кримінального аналізу поліції Львівщини, а також оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники груп реагування патрульної поліції Дрогобицького районного відділу поліції. Проведеними заходами правоохоронці встановили місце перебування втікача – неподалік Дрогобича у дачному кооперативі та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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