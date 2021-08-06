У Дубні судитимуть чоловіка, який хотів відкупитись за домашнє насильство

За процесуального керівництва Дубенської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя Дубенщини, який задля уникнення відповідальності за вчинення домашнього насильства надав працівникам поліції неправомірну вигоду (ч. 1 ст. 369 КК України).

За даними досудового розслідування 48-річний чоловік вже притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, розпиття алкоголю у заборонених місцях, перебування у громадському місці в стані алкогольного сп’яніння, та за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб.

Однак, після сплати штрафів, обвинувачений на шлях виправлення не став і продовжував вчиняти насильство над членами сім’ї, тому 15 липня цього року родина знову поскаржились до поліції. Втім, щоб уникнути відповідальності за вже третій епізод домашнього насильства з початку року, чоловік надав правоохоронцям неправомірну вигоду в розмірі 100 доларів США.

Досудове розслідування проводили слідчим ВП №1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури