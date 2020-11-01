У Дубовому на Закарпатті поліцейські крали пальне

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо 6 учасників злочинної організації з числа працівників Дубівського ВП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області.

За інформацією слідства, працівники, серед яких і керівництво зазначеного відділення, протягом травня-жовтня 2019 року привласнили паливно-мастильні матеріали – бензин різних марок та дизельне паливо.

Створивши видимість, що використовують їх для службового транспорту, насправді заправляли власні автомобілі.

Посадовцям пред’явлено обвинувачення у розтраті та привласненні майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідство здійснювали співробітники ТУ ДБР, розташованого у м. Львові під процесуальним керівництвом прокурорів Закарпатської обласної прокуратури. Оперативний супровід — Управління внутрішньої безпеки в Закарпатській області, інформує пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // Закарпаття онлайн