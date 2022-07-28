У Франківській колонії рецидивіст влаштував пожежу і спалив співкамерника

Івано-Франківський міський суд визнав неодноразово судимого чоловіка винним у знищенні чужого майна шляхом підпалу, що призвело до загибелі людини.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 21 липня.

Неодноразово судимий громадянин утримувався в камері № 13 ДУ «Івано-Франківська установа виконання покарань № 12». Він перебував під запобіжним заходом у справі про вмисне вбивство за змовою групою осіб і грабіж.

10 серпня 2021 року, він та його співкамерник, будучи невдоволеними умовами утримання, розпочали словесний конфлікт із працівниками установи, висловлюючись ненормативною лексикою, при били по дверях камери, розбили оглядове вічко дверей камери, вимагаючи негайного прибуття начальника установи та його заступника.

Старший лейтенант внутрішньої служби роз’яснив чоловікам порядок прийому керівництвом установи ув’язнених з особистих питань та запропонував припинити свою протиправну поведінку. Але чоловіки не заспокоїлись і закликали до бунту з арештантів з інших камер.

Обвинувачений підпалив постільну білизну і виникла пожежа, в якій постраждав його товариш по камері. Від опіків 50% поверхні тіла чоловік помер у лікарні.

Підпалювач уклав угоду про визнання винуватості і отримав 3 роки і 4 місяці тюремного покарання.