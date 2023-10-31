За одержання 22 500 доларів хабаря від забудовника судитимуть сільського голову та посередників

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї з сільських рад Фастівського району Київщини та двох його посередників за фактами одержання неправомірної вигоди та пособництва у її одержанні (ч. 3, 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3, 4 ст. 368 КК України).

Розслідуванням встановлено, що сільський голова за посередництва начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури, інспектора з благоустрою тієї ж сільської ради та ще однієї особи одержав від забудовника 22500 доларів хабаря. За вказану суму вони затвердили детальний план території, змінили цільове призначення земельної ділянки та присвоїли поштові адреси пʼяти об’єктам нерухомого майна.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ НП в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура