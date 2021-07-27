Начальника одного з виробничих підрозділів Фастівського залізничного вузла викрито на одержанні ₴27 000 хабаря

Фастівською окружною прокуратурою спільно з слідчим відділом Фастівського районного управління поліції ГУНП в Київській області, за оперативного супроводу Фастівського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, викрито начальника одного з виробничих підрозділів Фастівського залізничного вузла АТ «Українська залізниця» на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що посадовець вимагав від громадянина грошові кошти за працевлаштування на залізничну станцію «Фастів». Свою «допомогу» у вирішенні питання чоловік оцінив у 27 000 грн.

Під час отримання обумовленої суми особу затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура