Закликав селян до співпраці з російськими окупантами – повідомлено про підозру священику «кремлівського» патріархату

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю смт Ярова в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території, тобто у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у травні 2022 року настоятель «Казанської» парафії смт Ярова Горлівської єпархії УПЦ МП вступив у змову з військовими армії країни-агресора та за їх вказівкою організував збір мешканців у приміщенні місцевого клубу.

Користуючись повагою серед селян, священик повідомив громадянам, що населений пункт перебуває під контролем військ рф і необхідно обрати нового керівника місцевої влади для взаємодії з ворогом.

Під впливом особистої думки підозрюваного більшістю голосів місцеві мешканці підтримали запропоновану кандидатуру нового псевдоголови смт Ярова.

Після деокупації українськими захисниками населеного пункту зловмисника затримали. Наразі йому судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури