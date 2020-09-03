У Франківську судили чоловіка, який погрожував вбити Президента

27 серпня Франківський міський суд виніс вирок у справі чоловіка, який надсилав на електронну пошту обласного управління СБУ повідомлення про підготовку вибуху, у листі йшлося, що ціллю злочину є “Президента України та супроводжуючі його особи”.

Як ідеться у матеріалах справи, обвинувачуваний є уродженцем Житомира. Злочин вчинено за таких обставин – 19.01.2019 та 12.03.2019 року, “використовуючи електронну поштову скриньку, умисно, з метою завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вчинення злочину пов`язаного із посяганням на життя Президента України та супроводжуючих його осіб, яке загрожує загибеллю людей та іншими тяжкими наслідками, з власного комп`ютера надіслав складені ним вищевказані письмові повідомлення на електронну поштову скриньку управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області”.

За цими повідомлення було проведено перевірку, інформація не знайшла свого підтвердження.

У судовому засідання обвинувачений свою вину визнав повністю.

Зокрема, під час суду були надані докази того, що обвинувачений неодноразово направляв на електронну адресу СБУ листи схожого змісту.

Що примітно, відправляв він листи з кабінету в приміщенні Управління Державної міграційної служби України, що в місті Рівне. Під час перевірки електронної пошти виявилося, що аналогічні листи чоловік розсилав силовим структурам, в тому числі СБУ, в різних областях України.

Відповідно до висновку судово-психіатричного експерта чоловік психічними розладами не страждав і не страждає.

Суд ухвалив визнати чоловіка винним та призначити покарання – два роки позбавлення волі. Разом з тим його звільнили від відбування покарання, встановивши іспитовий строк – один рік. // mi100.info