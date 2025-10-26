У Франції затримано зловмисників, які пограбували Лувр – ЗМІ

У Франції правоохоронці затримали двох зловмисників, які здійснили пограбування всесвітньо відомого паризького музею Лувр.

Про це стало відомо Le Figaro, повідомляє “Європейська правда”.

У публікації видання йдеться, двоє злочинців, причетних до цього резонансного пограбування, були затримані в суботу ввечері.

Одного з них затримали в аеропорту Руассі, коли він збирався сісти на рейс до Алжиру.

Операція була проведена близько 22 години вечора бригадою по боротьбі з бандитизмом (BRB), відповідальною за розслідування, за підтримки співробітників прикордонної поліції.

Другий злочинець був затриманий судовою поліцією Парижа в Сен-Дені.

За даними видання, вісім коштовностей французької королівської родини, вартістю 88 мільйонів євро, станом на ранок неділю так і не були знайдені.

Відразу після цього гучного пограбування, яке викрило провал системи безпеки найвідомішого музею світу, міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс висловив упевненість у швидкому розкритті справи.

У галереї Наполеона злочинці залишили багато доказів, серед яких понад “150 зразків ДНК, відбитків пальців та інших слідів”, повідомила минулого четверга прокурор Парижа Лора Беккуа, яка також висловила “оптимізм”.

Зараз поліцейські знаходяться на сліді спільників, яких розраховують спіймати в найближчі години.

Нагадаємо, пограбування музею сталося вранці 19 жовтня і тривало менше ніж 10 хвилин. Загалом було викрадено дев’ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії. З них уже знайшли дві: пошкоджену у поспіху корону Євгенії та ще один предмет.

Після резонансної крадіжки з’ясувалося, що у ще не опублікованому звіті Рахункової палати Франції йдеться про проблеми з безпекою в Луврі.

Після резонансного пограбування Лувр перевіз деякі коштовності в Банк Франції.