У Миколаєві скоєно розбійний напад на автозаправну станцію

9 березня близько 2:45 невідомий чоловік у чорному одязі з маскою на обличчі зайшов у приміщення АЗС по вул. Кузнецькій та, погрожуючи пістолетом оператору, змусив його віддати наявні грошові кошти. Нападник забрав гроші та втік.

Наразі встановлюються усі обставини розбійного нападу, вживаються заходи задля розшуку та затримання зловмисника.

За вказаним фактом слідчі відділення поліції № 2 Миколаївського РУП розпочали кримінальне провадження за ст. 187 ККУ «Розбій» та проводять слідчі дії.

Прохання до всіх, хто став випадковим свідком вказаного злочину та володіє корисною для слідства інформацією, звернутись до відділення поліції № 2 за адресою: вул. 12-та Поздовжня, 42А або телефонувати (0512) 64-95-99, 53-18-53, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області