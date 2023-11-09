У гідрокостюмах через річку: на Закарпатті заблоковано канал переправлення ухилянтів через кордон

Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань, припинили незаконну діяльність трьох закарпатців, які переправляли через річку до Румунії чоловіків призовного віку.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що незаконну схему організував раніше судимий житель Рахівщини. До справи фігурант залучив ще двох закарпатців, кожен з яких відповідав за свій напрямок роботи.

За вказівкою організатора, житель селища Великий Бичків та мешканець села Верхнє Водяне підшукували клієнтів, поселяли їх у прикордонних населених пунктах, а у подальшому — транспортували до лінії держкордону з Румунією, що пролягає через річку. Також фігуранти інструктували своїх клієнтів щодо специфіки переправи гірською водоймою.

Після отримання грошей за свої послуги, а саме 3000 доларів США з особи, зловмисники видавали чоловікам гідрокостюми, в яких останні перетинали річку Тиса.

Саме під час чергової такої переправи одного з клієнтів, 7 листопада, поліцейські спільно з працівниками 27-го прикордонного загону і затримали трьох фігурантів на «гарячому».

У зловмисників вилучили 3000 доларів США та гідрокостюм.

Фігурантів поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону вже повідомили їм про підозру. Зловмисникам інкримінують ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

Найближчим часом затриманим оберуть запобіжні заходи.

За скоєне їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області