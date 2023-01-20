У Глухові чоловік у ході сварки убив дружину, а потім наклав на себе руки

В Глухові сварка подружжя закінчилась летальними наслідками для них обох. Поліцейські за даним фактом відкрили кримінальне провадження.

Вчора ввечері до поліції міста Глухів надійшло повідомлення про те, що в ході сварки місцевий мешканець наніс ножове поранення своїй дружині.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Як було попередньо встановлено, між подружжям сталася сварка в ході якої 45-річний чоловік наніс своїй 35-річній жінці ножове поранення. Потерпілу було доставлено до Глухівської міської лікарні, однак врятувати її не вдалось, від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.

Після скоєння злочину чоловік пішов до господарської споруди та покінчив життя самогубством. Труп останнього направлено до моргу для встановлення причин смерті.

В ході огляду місця події було виявлено речові докази. Все вилучене направлено на експертне дослідження.

В поліції за даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області