У Глухові викрили шахрая, який видурював гроші у «друзів»

Чоловік створював у соціальній мережі фейкові сторінки та надсилав з них повідомлення з проханням у грошовій допомозі. Злочинну діяльність шахрая задокументували правоохоронці та вже повідомили йому про підозру.

З минулого року до поліції почали надходити повідомлення громадян про вчинення щодо них шахрайських дій. У додатку Messenger їм надходили повідомлення від нібито знайомих, які просили грошової допомоги з різних причин. Потерпілі, довіряючи, надсилали гроші, а лише згодом розуміли, що потрапляли на гачок до шахрая.

В ході проведенням ряду слідчо-оперативних заходів, поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 31-річний місцевий житель, котрий бажаючи підзаробити, від імені дійсних власників, надсилав повідомлення особам з числа «друзів» з проханням позичити кошти. Цим самим і видурював у довірливих громадян гроші.

За весь час зловмисник створив щонайменше 100 фейкових сторінок та ошукав немало людей. На даний час зібрано докази причетності підозрюваного до 10 фактів вищезазначених шахрайських дій. Остаточну кількість потерпілих та суму, отриману злочинним шляхом, правоохоронці встановлюють. Під час санкціонованого обшуку вдома у підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони, стартові пакети мобільних операторів та сім-карти.

На даний час слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області