У Городківці Тульчинського району двоє братів побили та пограбували чоловіка

38-річного затриманого суд узяв під варту на 60 діб, його спільник перебуває під цілодобовим домашнім арештом

У селі Городківка Тульчинського району поліція затримала двох братів за підозрою у розбійному нападі на односельця. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу поліції Вінниччини.

До поліції надійшла інформація про те, що у селі Городківка невідомі побили й пограбували 44-річного місцевого жителя. Поліцейські протягом години затримали підозрюваних – двох братів віком 38 та 42 роки.

Зловмисники затримані в процесуальному порядку, їм оголошено про підозру. 38-річного затриманого суд узяв під варту на 60 діб, його спільник перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Потерпілого госпіталізовано з травмою голови.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). За таке правопорушення передбачено покарання до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.