У Києві поліцейські затримали шахрая, який ошукав жінку

Зловмисник увійшов у довіру до літньої жінки та виманив в неї мобільний телефон. Розпочато кримінальне провадження. Фігурантові з кримінальним минулим загрожує до трьох років обмеження волі.

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про шахрайство. Жінка повідомила, що невідомий чоловік, зловживаючи довірою, заволодів її телефоном «Самсунг».

Оперативний черговий направив на місце події слідчо-оперативну групу та працівників кримінальної поліції, а дізнавачі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення згідно ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

На місці правоохоронці встановили, що потерпіла на вулиці познайомилася з чоловіком. Під час бесіди бабуся розповіла, що в неї зламався телевізор та новий знайомий запропонував свою допомогу в ремонті. Вдома у пенсіонерки чоловік оглянув телевізор та повідомив, що необхідно замінити мікросхему, яка перегоріла. Вдвох вони пішли на ринок за запчастиною. Придбавши деталь, повернулись додому та «майстер» попросив телефон в заявниці ніби щось сфотографувати, після цього телефон залишився у чоловіка і старенька за нього забула. В подальшому, коли чоловік пішов з домівки, жінка виявила зникнення телефону.

Співробітники кримінальної поліції територіального підрозділу відпрацювали відеозаписи камер спостереження та встановили особу причетну до вчинення злочину. Під час пошукових заходів оперативники встановили особу підозрюваного та затримали його. Ним виявився 39-річний мешканець Київщини, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку та зберігання наркотиків. Викрадений телефон зловмисник заклав до одного зі столичних ломбардів.

Відділом дізнання Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення шахрайства за погодженням Дарницької окружної прокуратури фігурантові оголошено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою. Чоловіку загрожує обмеження волі строком до трьох років.

В рамках досудового розслідування правоохоронці перевіряють підозрюваного на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Поліція Києва нагадує, як захистити себе від шахраїв:

ніколи не знайомтеся на вулиці з невідомими та підозрілими особами, особливо які пропонують допомогу та безкоштовні послуги. З обережністю поводьтеся з тими, хто зупиняє людей посеред вулиці з пропозицією «поворожити». Зазвичай вони пропонують зняти різного роду «порчі», за що потрібно заплатити чималі гроші.

ні за яких обставин не впускати до помешкання невідомих осіб. Вимагайте показати документи у «працівників» соціальних, комунальних служб, які приходять з візитом до ваших домівок. Завжди перевіряйте отриману від них інформацію. Аби впевнитись у реальності пропозицій непроханих гостей, необхідно телефонувати в ті організації, працівниками яких вони представляються.

Якщо ж ви все таки потрапили до шахрайської схеми та вас ошукали, одразу зверніться до найближчого відділення поліції або телефонуйте на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва