У столиці судитимуть чоловіка, який перешкоджав роботі журналістки

Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного чоловіка, який підозрюється у вчиненні нападу на журналістку телеканалу «Kyiv Live» на території Голосіївського району столиці.

Так, 14 грудня 2020 року під час прямого ефіру до знімальної групи телеканалу підійшов зловмисник та почав штовхати журналістку. Після цього на зауваження дівчини чоловік кілька разів вдарив її, у тому числі, по обличчю, чим спричинив тілесні ушкодження.

Дії нападника кваліфіковано за ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) КК України.

Обвинувальний акт скеровано до Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

За вчинене чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура