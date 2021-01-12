У хабарництві викрили начальника одного з управлінь «Запоріжгазу»

Він вимагав майже 42 тисячі гривень із місцевого підприємця за нестворення перешкод для узгодження та видачі актів перевірки технічного стану димових та вентиляційних каналів в приміщенні, яке належить суб’єкту підприємництва, для подальшого введення в експлуатацію газового обладнання.

12 січня оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області Нацполіції, слідчі Бердянського районного відділу поліції за процесуального керівництва Бердянської місцевої прокуратури викрили у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди начальника одного з управлінь АТ «Оператор газорозподільної системи «Запоріжгаз».

Посадовець вимагав від підприємця неправомірну вигоду — 30% «відкату» від вартості робіт і обіцяв не створювати перешкод при узгодженні та видачі актів перевірки технічного стану димових та вентиляційних каналів в приміщенні, яке належить суб’єкту підприємництва, для подальшого введення в експлуатацію газового обладнання.

Поліцейські затримали фігуранта на робочому місці відразу після одержання 19 тисяч гривень неправомірної вигоди як частини від попередньо обумовленої суми. Кошти вилучені на місці події. Загальна сума, яку отримав посадовець, становить понад 41 тисячу гривень.

Вирішується питання про повідомлення начальникові підозри за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України