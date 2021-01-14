У хабарництві викрито начальника одного з відділів Чернівецького облуправління Держпраці

1000 євро неправомірної вигоди вимагав посадовець з підприємця. Затримали фігуранта під час одержання частини від обумовленої суми.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області, слідчі слідчого управління поліції області за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрили корупційну «схему» вимагання та одержання коштів з підприємців регіону.

За 1000 євро посадовець обіцяв підприємцю «закрити очі» на виявлені в ході перевірки порушення трудового законодавства та не застосовувати до нього штрафних санкцій.

У четвер, 14 січня, поліцейські затримали керівника відділу одразу після одержання ним чергового «траншу» — 12 000 гривень. За результатами проведення санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта вилучили кошти еквівалентом у 140 000, документи та «чорнові» записи.

Посадова особа затримана у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення підозри за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України