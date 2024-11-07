У Харкаові судитимуть палія військових автівок

Поліція встановила, що житель Харкова підпалив автомобіль захисників України у Салтівському районі та планував спалити ще один. Фігуранту загрожує до 10 років увʼязнення.

Через один із месенджерів невідомий запропонував зловмиснику за 1500 доларів спалювати транспортні засоби військових Збройних Сил України.

Зловмисник погодився на пропозицію замовника злочинів та став підшуковувати підходящі автомобілі. Потім відправляв йому фото та погоджував об’єкт майбутнього підпалу. Надалі зловмисник облив легкозаймистою сумішшю та підпалив автомобіль Mitsubishi Carisma, що був у користуванні військових.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативники Харківського РУП № 2 та Управління карного розшуку викрили та затримали 25-річного підозрюваного.

Під час затримання фігуранта правоохоронці виявили у нього листування із замовником, яким вже було погоджено підпал наступної військової автівки.

Слідчі Харківського райуправління поліції № 2 направили до суду щодо зловмисника обвинувальний акт за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 14, ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період), ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Поліцейські перевіряють обвинуваченого на причетність до вчинення інших диверсійних заходів на користь країни-агресора.

Відділ комунікації поліції Харківської області