У Харкові чоловік намагався вчинити розпутні дії щодо неповнолітньої дівчинки

36-річний харків’янин намагався втекти від правоохоронців, однак його наздогнали і затримали.

5 серпня о 18:42 наряд поліції охорони у складі двох молодших інспекторів Ігоря Гондаренка та Сергія Переверзєва під час патрулювання Індустріального району на проспекті Московському почули дитячий крик. Поліцейські негайно побігли на допомогу. У лісосмузі вони помітили маленьку дівчинку та дорослого чоловіка, який стояв поруч. Побачивши поліцейських, чоловік кинувся тікати в бік місцевого ринку. За кілька сотень метрів утікача наздогнали і затримали. При собі чоловік мав сумку, в якій знаходилась зброя під патрон типу «Флобера».

— Злякана 12-річна дівчинка розповіла, що йшла на автостанцію на зустріч із мамою, — повідомив подробиці події сержант поліції Ігор Гондаренко. — Раптом до неї підійшов незнайомий чоловік і запропонував гроші за демонстрацію статевих органів. Отримавши відмову, збочинець пригрозив дитині фізичною розправою. Дівчинка почала кричати, ми з напарником почули її крик. Затримали підозрюваного, викликали слідчо-оперативну групу, заспокоїли дитину і повідомили про подію її матері.

Відносно затриманого розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Харківської області