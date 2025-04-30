У Харкові чоловік погрожував ножем військовослужбовцям ТЦК

У Новобаварському районі за фактом конфлікту між співробітниками ТЦК та чоловіком дізнавачі відкрили кримінальне провадження

29 квітня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 надійшло повідомлення від оператора «102» про те, що під час перевірки облікових документів у громадян відбувся конфлікт.

Під час перевірки документів 29-річний чоловік поводив себе агресивно та діставши ніж погрожував його застосуванням.

При виїзді слідчо-оперативної групи до правоохоронців із письмовою заявою звернувся співробітник Шевченківського РТЦК та СП. Він пояснив, що порушник не пройшов перевірку військово-облікових документів та під час конфлікту погрожував йому ножем. Речовий доказ – ніж вилучено.

За даним фактом сектором дізнання відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає пробаційний нагляд на строк до двох років або обмеження волі на той самий строк. Ведеться слідство.

Поліція Харківської області