У Харкові ексспівробітників поліції підозрюють у махінаціях із земельними ділянками

Про це вчора повідомили в Харківському антикорупційному центрі з посиланням на ухвалу Печерського районного суду Києва.

Державне бюро розслідувань підозрює колишніх співробітників батальйону патрульної служби поліції особливого призначення “Харків” у незаконному заволодінні земельними ділянками біля Олексіївського лугопарку вартістю понад чотири мільйони гривень.

За інформацією громадських діячів, у 2018 році Харківська міська Рада відновила виділення землі за “кооперативною схемою”. Зокрема, обслуговуючий кооператив “Патріот” отримав дві ділянки площею 1,2 та 0,18 гектара. Обидва — розташовані на території Букового в’їзду, 4. Землю виділяли для будівництва житлових будинків, які планували побудувати протягом двох років.

Засновниками обслуговуючого кооперативу “ЖБК Патріот” тоді були Ігор Іванчишин, Віталій Іщенко, Володимир Бездітко, Денис Близнюк, ігор Верещака, Віталій Гурський, Олексій Запорожець, Володимир Куценко, Андрій Новіков, Віталій Першин, Сергій Пономарьов, Володимир Проволовський, Євген Тарасов, Михайло Шестак та Володимир Щеголь. За даними ХАЦ, всі вони були співробітниками поліції в батальйоні патрульної поліції особливого призначення “Харків”.

За інформацією ДБР, організатором схеми став співробітник батальйону, який раніше очолював садовий кооператив “Дорожник-63”. Саме йому прийшла ідея створення кооперативу для заволодіння земельною ділянкою. Для цього він залучив старшого інспектора батальйону та начальника відділення. Йдеться про Володимира Проволовського, який раніше перебував в аналогічному кооперативі в Одеській області, а після служив заступником командира батальйону.

В ухвалі Печерського районного суду Києва йдеться про те, що ще в грудні 2015 року під час робочої наради, яка проходила в ГУ НПУ в Харківській області, Проволовський повідомив особовому складу про те, що є можливість отримати земельні ділянки в Харкові для подальшого будівництва. Для цих цілей він планує створити відповідний кооператив разом з Олександром Захаренко, Іваном Казаковим та Владиславом Якименко. На думку слідчих, останні не знали про реальні наміри Проволовського.

Ще одним членом незаконної схеми, за версією слідства, є старший інспектор батальйону Володимир Куценко, який формально став головою кооперативу, змінивши Проволовського.

За даними ДБР, він звертався до міської ради для отримання землі з 2016 року. При цьому фігурант вказував недостовірні дані щодо кількості членів кооперативу. Землю просили виділити на будівництво житлового багатоквартирного будинку для учасників АТО. Після кількох відмов від міської ради, за даними поліції, учасники схеми вирішили збільшити кількість членів кооперативу та зробили спробу поставити на облік громадян, які потребують житла, що мають статус учасників АТО.

За даними ХАЦ, подільники зробили членам кооперативу 47 громадян, які не підозрювали про це. Крім цього, кілька співробітників батальйону “Харків” протягом 2016-2017 року стали в чергу на поліпшення житлових умов.

На початку 2018 року Харківська міська рада виділила землю. За даними поліції, співробітники міськради поставили “візи” на проєктах “без фактичної перевірки законності та підстав виділення землі”. Відразу після отримання ділянок організатори схеми оформили протокол загальних зборів та вилучили з-поміж членів кооперативу 20 осіб, як “випадково туди потрапили”. Крім цього, ніякі будівельні роботи на ділянці площею 1,38 гектара розпочаті не були. Замість цього в Інтернеті з’явилося оголошення про продаж цієї земельної ділянки. Правоохоронці оцінили землю в 4,6 мільйона гривень, на продаж її виставили за $150 тисяч.

У липні 2021 року організаторам незаконної схеми вручили підозри. Наразі правоохоронці планують провести низку одночасних допитів фігурантів.

За даними ХАЦ, в липні 2021 року змінився склад засновників кооперативу. Зараз ними числяться Владислава Ценіна, Олена Кіпко, Вікторія та Катерина Письмак. Юридична адреса кооперативу збігається з адресою, де знаходиться одна з найбільших будівельних компаній Харкова — “Житлобуд-2”.

За даними ЗМІ, на сайті цього забудовника нещодавно з’явився рендер з новим ЖК “Аквамарин”, який повинен з’явитися біля Олексіївського лугопарку.

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура України передала до суду обвинувальний акт проти чиновників харківської мерії, підозрюваних у виділенні землі за “кооперативною схемою”. За даними слідства, колишній віцемер Харкова Тетяна Овчиннікова разом з головним архітектором Сергієм Чечельницьким та його заступником допомогли засновникам восьми обслуговуючих кооперативів заволодіти земельними ділянками. Так, зокрема, троє керівників ЖБК отримали понад 25 гектарів, чим завдали збитків міській громаді на суму в 131 мільйон гривень. // Newsroom