У Харкові ґвалтівника засуджено до 9 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 33-річного чоловіка у зґвалтуванні, розбої та умисному тілесному ушкодженні середньої тяжкості (ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 122 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Володимира Купріянова, досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2020 року чоловік, перебуваючи у Холодногірському районі м. Харкова, почав переслідувати дівчину. Коли вона зупинилась, зловмисник раптово став наносити їй множинні удари по голові та тілу, після чого зґвалтував її.



Чоловік також змусив потерпілу віддати йому мобільний телефон, погрожуючи дівчині пістолетом.

Після отримання тілесних ушкоджень потерпіла знепритомніла, а злочинець втік з місця злочину.

Вироком Ленінського районного суду м. Харкова чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Довідково: вирок суду не набрав законної сили, триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури