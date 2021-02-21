У Харкові контррозвідка затримала агента Збройних сил РФ — ЗМІ

У Харкові 21 лютого контррозвідка СБУ здійснила затримання громадянина, підозрюваного в скоєнні кримінального злочину. За деякими даними — він був російським агентом.

Як повідомляє місцеве видання Depo.Харків з посиланням на джерела у правоохоронних органах області, затримання проводилося близько 13:00 — 13:10 на перехресті вулиць Героїв Праці й Академіка Павлова, поблизу виходу зі станції метро.

Як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, затриманий — агент Головного Управління Генштабу Збройних Сил Російської Федерації.

«Затримали зрадника під час одержання повного комплекту технічної документації з грифом „таємно“. Мешканець міста Харкова виїжджав на територію РФ, де був завербований російською військовою розвідкою. Матеріали, які зловмисник планував передати військовій розвідці РФ, стосувалися розробок нового типу комплексної броні у сфері танкобудування», — розповів він на своєму телеграм-каналі.