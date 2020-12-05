У Харкові мачуха систематично била 10-річну дівчинку

На даний час школярка знаходиться в центрі реабілітації.

До Київського відділу поліції зі служби «102» надійшло повідомлення щодо неналежного догляду за дитиною.

За місцем мешкання 10-річної потерпілої по виїжджала мобільна група з реагування на факти домашнього насильства, а також інспектор ювенальної превенції Київського відділу поліції разом з соціальною службою. Дитину госпіталізували до лікарні з черепно-мозковою травмою та численними гематомами.

Відносно 35-річної жінки правоохоронці склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) і ч. 1 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також на мачуху виписано тимчасовий заборонний припис.

Відділ комунікації поліції Харківської області