У Харкові поліція затримала групу серійних «офісних» крадіїв

Зловмисники викрадали кошти, ювелірні вироби та навіть документацію підприємств.

Учора, 19 липня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області спільно зі слідчими відділу поліції № 1 Харківського управління поліції № 3 викрили трьох членів організованої злочинної групи після чергової крадіжки.

Встановлено, що мешканці Харкова ретельно готувалися до злочину. Вони обирали офісні приміщення, де можуть знаходитись коштовні речі. Для цього вивчали сферу діяльності підприємств та певний час слідкували за приміщенням. Впевнившись у безперешкодному доступі, шляхом злому замків проникали всередину.

Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські отримали докази причетності групи осіб до скоєння п’яти фактів крадіжок у різних районах Харкова.

Двох учасників злочинного угруповання було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення усім фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.

Одночасно із затриманням оперативники та слідчі провели невідкладні обшуки за місцями мешкання зловмисників. В результаті, вилучили грошові кошти, ювелірні вироби, інше майно на загальну суму понад 2 млн грн, а також викрадену з офісів документацію.

Наразі встановлюється повне коло причетних до протиправної діяльності осіб.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура міста Харкова.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України