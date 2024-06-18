Засуджені в Польщі члени російської диверсійної групи «проігнорували» покарання

Українців та білоруску, які планували вибухи та вбивства, навіть не тримали під вартою.

Польське видання Rzeczpospolita оприлюднило інформацію про те, що троє членів викритої спецслужбами країни російської шпигунської мережі змогли ухилитися від відбуття призначеного судом покарання.

Як пише газета, йдеться про двох українців та білоруску, що брали участь у поширенні пропаганди проти НАТО, стеженні за залізничним транспортом та аеропортами, підготовкою вибухів та вбивств.

Усі вони наприкінці минулого року отримали від польського суду незначні тюремні терміни і навіть не перебували під вартою. Зрештою зловмисники просто проігнорували приписи щодо прибуття до відповідних органів з метою організації покарання.

Із 17 агентів, які працювали на Росію, було засуджено 15. Дванадцятеро шпигунів все ж таки перебувають нині за ґратами. // LB.ua