У Харкові повідомлено про підозру чоловіку за фактом незаконного зберігання зброї

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру чоловіку за фактом носіння, зберігання та придбання вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, 21 березня 2022 року співробітники поліції спільно з військовослужбовцями ЗСУ на перехресті пр. Гагаріна та пр. Льва Ландау зупинили автомобіль «Hyundai Accent», яким керував 48-річний водій. У ході огляду автомобіля виявлено автомат АКС 74 з магазином із 30 набоями, пістолет ПМ з магазином, в якому знаходяться 8 патронів, а також 2 гранати РГО.

Водія затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру. Відповідно до ст. 615 КПК України, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура