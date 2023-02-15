Судитимуть жителя Шепетівського району, який жорстоко побив і задушив сусідку

Прокурорами Шепетівської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 44-річного жителя Шепетівського району за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Подія сталась 28 грудня минулого року у селі Печиводи, що на Славутчині. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння чоловік напав на 78-річну пенсіонерку в її оселі, жорстоко побив, а потім задушив.

Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний сусід потерпілої.

З місця злочину зловмисник втік, проте переховувався недовго – за лічені години його затримали правоохоронці.

Йому загрожує до 15 років ув’язнення. Наразі він перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури