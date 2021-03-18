У Сумах припинено діяльність порностудіїї, п’ятьом особам повідомлено про підозру

Сумською обласною прокуратурою 17 березня 2021 року п’ятьом дівчатам повідомлено про підозру у виготовлення та розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру.



За даними слідства, на орендованій квартирі в м. Суми дівчата віком від 19 до 20 років облаштували порностудію. Зокрема спілкувались в режимі онлайн та надавали віртуальні послуги клієнтам.

Під час обшуків правоохоронці вилучили технічне обладнання та приладдя, яке використовувалось для виготовлення і розповсюдження порнографічного контенту.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 301 (виготовлення і розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру за попередньою змовою групою осіб) КК України. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Діяльність порностудії припинено слідчим управлінням ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура