У Харкові прокурори домоглись реального строку за ґратами для закладниці психотропів

За принципової позиції Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд апеляційної інстанції призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі 28-річній жінці, яку визнано винною в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).

Прокурори довели, що влітку 2021 року харків’янка вирішила заробляти на життя, розкладаючи по місту закладки з психотропами. Жінка через месенджер влаштувалась «на роботу» в якості кур’єра. Вона робила схованки з PVP та іншими психотропами на території Основ’янського району м. Харкова, після чого в месенджері надсилала покупцям координати, де знаходиться «товар».

Усього жінка вчинила майже 50 епізодів злочинів у сфері незаконного обігу психотропів. 27 липня 2021 року жінку викрили правоохоронці.

Під час судового розгляду обвинувачена визнала свою вину. Вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова їй було призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі та, на підставі ст. 75 КК України, звільнено від відбування призначеного покарання з іспитовим строк 3 роки.

Прокурори, не погодившись із вказаним вироком, оскаржили його в апеляційному порядку з підстав невідповідності призначеного покарання тяжкості злочину. Колегія судів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду підтримала позицію прокурорів та призначила жінці нове покарання, яке належить відбувати реально.

Вказаний вирок набрав чинності.

Харківська обласна прокуратура