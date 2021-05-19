За привласнення майже ₴7 млн. на реконструкції парку у Кривому Розі судитимуть директора ТОВ та інженера технагляду

Дніпропетровською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю та інженера технічного нагляду за фактами заволодіння майном в особливо великих розмірах та службового підроблення, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. (ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 по 2018 роки між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договори на виконання робіт з реконструкції парку ім. Федора Мершовцева у місті Кривому Розі.

У подальшому облдержадміністрація уклала договір з державним підприємством щодо здійснення технічного нагляду по вказаному об’єкту.

Директор ТОВ, зловживаючи службовим становищем, вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості цих робіт, а також устаткування, яке фактично не було придбано. У свою чергу, інженер технічного нагляду, будучи у змові з директором, підписав та скріпив печаткою зазначені документи, внаслідок чого підряднику незаконно перераховано понад 6,9 млн грн бюджетних коштів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури