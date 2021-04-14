У Харкові шахраї вимагають гроші від імені Держпродспоживчслужби
Шахраї організовано телефонують громадянам та вимагають хабарі від імені чиновників Держпродспоживчслужби.
Невідомі зловмисники від імені посадових осіб телефонують підприємцям та вимагають хабарі. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживчслужби Харківщини.
У службі вважають, що такі дії дискредитують та компрометують контролюючий орган перед підприємцями та суспільством. Держпродспоживчслужба запевняє, що її співробітники не причетні до вищесказаних протиправних дій.
Тому громадян просять бути уважними і не піддаватися на провокації. Також рекомендують звертатися до поліції, якщо отримуєте такі дзвінки. // gromada.groupTweet