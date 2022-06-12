У Харкові судитимуть чоловіка, який обікрав комунальне підприємство

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 23-річного чоловіка за фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у приміщення, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2022 року в м. Харків чоловік, перелізши через паркан, проник на територію комунального підприємства. Після цього зловмисник розбив камінням вікно та проник до приміщення адміністративної будівлі.

Знаходячись всередині підприємства, чоловік викрав комп’ютерну техніку і обладнання на суму майже 10 тис. грн та втік.

Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Обвинувальний акт направлено до Ленінського районного суду м. Полтави.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура