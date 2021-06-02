У Харкові судитимуть чоловіка, який систематично вчиняв домашнє насильство над своєю бабусею

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом домашнього насильства над своєю бабусею (ст. 126-1 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Едуарда Новікова, встановлено, що чоловік упродовж останнього року вчиняв психологічне насильство стосовно своєї 74-літньої бабусі, яке полягало у словесних образах, грубій образливій нецензурній лайці, чим принижувало гідність літньої жінки, створенню умов для погіршення якості її життя.

За цей час чоловіка судом чотири рази притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства у вигляді штрафів у розмірі від 170 грн до 680 грн. У суді зловмисник свою вину визнавав, розкаювався, але після перебігу деякого часу знову брався за старе і перетворював життя бабусі в суцільні страждання.

Досудове розслідування проводили слідчі Харківського РУП № 1 ГУНП України в Харківській області за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури.

Санкція статті передбачає покарання у виді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешта на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури