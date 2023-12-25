У Києвіі чоловік влаштував стрілянину на проїжджій частині

Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили ймовірні набої та стріляну гільзу.

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину з автомобіля в Печерському районі Києва.

Про це  повідомляє Патрульна поліція Києва.

Як зазначається, машину було виявлено і зупинено на бульварі Лесі Українки. В автомобілі перебували 40-річний водій, а також 25-річний пасажир з ознаками алкогольного сп’яніння та агресивною поведінкою.

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