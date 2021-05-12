У Харкові взято під варту підозрюваного в нападі на кредитну установу

Розглянувши клопотання сторони обвинувачення, 12 травня 2021 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова виніс ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави чоловіку, який підозрюється в розбої (ч. 3 ст. 187 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 4 травня 2021 року 23-річний мешканець Чугуївського району здійснив розбійний напад на кредитну установу, розташовану по проспекту Гагаріна в Харкові.

Ввійшовши до відділення кредитної установи, чоловік погрожував ножем та вимагав віддати йому грошові кошти. Боячись за своє життя, співробітниця відділення віддала зловмиснику гроші, наявні в касі, на загальну суму 7 200 грн.

Після скоєння розбійного нападу нападник викликав таксі та поїхав з місця події.

У ході обшуків, проведених правоохоронцями, вилучено речові докази.

9 травня 2021 року за процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова чоловіку повідомлено про підозру за фактом розбою, поєднаного з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, з проникненням у інше приміщення (ч. 3 ст. 187 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Довідково: встановлено, що раніше вказаний чоловік вже скоював майнові злочини. В іншому кримінальному провадженні стосовно нього до суду скеровано обвинувальний акт за фактом грабежу (ч. 3 ст. 186 КК України).

Пресслужба Харківської обласної прокуратури