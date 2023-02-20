«Волонтерив» на підтримку ворога – «блогера» з Одеси підозрюють у пособництві державі-агресору

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури мешканцю Одеси заочно повідомлено про підозру за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК Украї

За даними слідства, у червні 2021 року чоловік, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донеччини, будучи обвинуваченим в участі у терористичній організації, у скоєнні терористичного акту та причетним до незаконного обігу зброї, керуючись ідеєю так званого «русского мира», створив у месенджері «Telegram» канал «ПриZрак Новороссии», де транслював російські пропагандистські наративи та проводив активну антиукраїнську діяльність.

Після початку повномасштабного військового вторгнення росії, підозрюваний долучився до діяльності руху «ОПСБ», до якого входять засновники російських радикальних націонал-патріотичних каналів у «Telegram» та які у якості так званих «волонтерів» надають допомогу країні-окупанту та її збройним формуванням у формі військового спорядження, форми, амуніції, технічних пристроїв, палива, провізії, інших матеріальних ресурсів.

Так, пособник окупантів добровільно збирав, готував та передавав представникам збройних формувань держави-агресора, що безпосередньо брали участь у бойових діях проти України, автомобілі, квадрокоптери, генератори, буржуйки, пічки, тактичні навушники для стрільби, портативні станції цифрового зв’язку та автомобільні станції з антенами, ІР-телефони, бензопили, лопати, кийки, балони монтажної піни та армовану плівку для будівництва бліндажів, маскувальні сітки, спальні мішки, комплекти військової форми та взуття, ноші, медикаменти тощо, про що знімав і опубліковував пропагандистські відеоролики-звіти на своєму каналі.

Збір коштів підозрюваний здійснював на банківські або криптографічні рахунки за опублікованими реквізитами на каналі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури