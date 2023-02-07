«Зняття порчі» дистанційно: Хмельничанка відправила шахрайці всі свої золоті прикраси

У Хмельницькому поліцейські розслідують шахрайство з чималими збитками.

Потерпіла відправила поштою в інше місто всі свої золоті прикраси, аби там зняли з них «порчу». Та зрозуміло, що назад коштовності вона не отримала. Наразі цією справою займається поліція.

Хмельничанка натрапила на інформацію про зняття «порчі» в інтернеті. Потім в месенджер отримала пропозицію надання таких послуг. Але для цього усі прикраси, які нібито акумулюють негатив, потрібно було відправити поштою в інше місто. Там, за легендою, вони мали пройти обряд очищення в одному із монастирів.

Потерпіла виконала всі інструкції шахраїв. Та назад золото їй так і не прислали. І зв’язок з псевдоблагодійниками обірвався. Тоді жінка звернулась із заявою до поліції.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Принагідно поліцейські закликають громадян до пильності і радять не довіряти різним «спеціалістам», які пропонують послуги ворожіння, зняття «порчі» тощо. Надмірна довірливість — ваш перший ворог!

Сектор комунікації поліції Хмельницької області